Fin de la novela. Leonel Álvarez no será el técnico de Independiente Santa Fe, según como confirmó el presidente Eduardo Méndez al Vbar de Caracol Radio.

“He hablado con técnicos uruguayos y argentinos y vamos a ver, ya que fue imposible lo de Leonel Álvarez. Yo hice todo el sacrifico que no había hecho a nadie y presentó un proyecto interesante, pero la cauchera no estiró. Era una suma importante para Santa Fe. Vamos acelerar el proceso porque demoramos mucho tiempo con Leonel y no se dio”, confirmó el mandamás ‘Cardenal’, demostrando que era cierto que el estratega paisa estaba haciendo exigencias económicas en los últimos días.

(Vea también: Wilmer Cabrera, DT colombiano campeón en Estados Unidos, comentó si dirigiría a Santa Fe)

Sobre quién será el directo técnico, agregó que “buscamos alguno con ese ADN de garra, pero también que trabaje en las fuerzas básicas y nos dé el equilibrio en lo deportivo y económico”.

En el espacio radial, Méndez confirmó que ahora su búsqueda está puesta en técnico extranjero. “Las hojas de vida que han llegado han sido pocas en cuanto a colombianos. Tengo mas de uruguayos, argentinos y vamos mirar bien que tenga el ADN santafereño, de garra, fuerza y ojalá podamos tenerlo nosotros acá”.

🚨🚨🚨Confirma Eduarfo Méndez al @VBarCaracol que Leonel Álvarez no será técnico de #SantaFe. Tema económico; iba a ser el técnico mejor pago de los últimos años, pero no cedió. pic.twitter.com/I8VfTyKxui — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) May 28, 2023

(Lea también: ‘Don Jediondo’, otra vez, propone técnico para Santa Fe y quiere a ídolo del club)

Así las cosas, Santa Fe sigue sin DT, pero Eduardo Méndez confirmó que esta misma semana se dará a conocer el nombre del nuevo estratega que reemplace a Harold Rivera.