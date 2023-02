El español Javi Gracia será el próximo entrenador del Leeds United de Luis Sinisterra, según confirmó este martes el club de la Premier League.

En un comunicado, el conjunto de Elland Road anunció que ha alcanzado acuerdo para un “contrato flexible” con el técnico español, de 52 años, a expensas de que este obtenga su permiso de trabajo.

Esto dijo el Leeds:

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit

— Leeds United (@LUFC) February 21, 2023