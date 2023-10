Independiente Santa Fe no pasa por un buen momento en el fútbol colombiano. Dejó de ser protagonista en los últimos años y ahora sufre bastante para entrar a los ocho.

Leandro Castellanos, exarquero del León, habló con Steven Arce, director del Diario As y allí de refirió al momento del club, el cual tendrá que ganar este sábado el cásico ante Millonarios para seguir con vida.

“Siento que nos quedó complejo para clasificar, pero mientras hayan opciones, hay que luchar e ir hasta el final”, dijo Castellanos. Y añadió: “A la hinchada debo decirle que vamos a hacer sinergia. En la vida hay que empujar. Recuerdo cuando estábamos en una crisis impresionante y la hinchada llegó con un mensaje que decía ‘de esta salimos todos’ y así llegamos a la final”.

En la misma entrevistas le consultaron sobre si le gustaría llegar a la presidencia del club, la cual es muy criticada por la gestión de Eduardo Méndez.

Leandro Castellanos contestó de manera contundente: “Yo quisiera tener la posibilidad de ser presidente. Cuando uno ama algo quiere ayudarlo y me gustaría. Tengo buena relación con la familia de Santa Fe, pero obviamente donde pueda portar aportó. Me he preparado en la vida. Siento que soy un líder, lo demostré y eso es lo que uno puede exponer a la gente desde cualquier escenario. Por ahora me interesa llegar al concejo de Bogotá”.

No obstante, en la actualidad Leandro Castellanos solo tiene ojos y cabeza para llegar al Concejo de Bogotá, cuyas votaciones serán este 29 de octubre. Justamente este viernes 20 será el cierre de campaña.

