Con el final de los primeros partidos entre los más de 40 equipos que conforman la MLS y la Liga MX, por fin tenemos los primeros partidos que conforman los dieciseisavos rumbo a la gran final de la Leagues Cup.

Nosotros hemos tenido a la labor de mantenerte al día con la participación de los distintos equipos mexicanos que han participado, y como era lógico esperar, muchos de ellos han sorprendido gratamente como Bravos de Juárez o el Mazatlán que son los favoritos; hay otras escuadras que honestamente, han dejado mucho que desear y entre ellos están Xolos, Santos Laguna y el Puebla.

Te presentamos el calendario con los siguientes enfrentamientos que comienzan desde mañana mismo y hasta el viernes, esto sigue siendo una semana cargada de mucho fútbol.

🚨 All set for the 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝟑𝟐 🚨 pic.twitter.com/qgtDhiaIzQ

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2023