Y seguimos con los emocionantes partidos de la llamada Liga de Copas que enfrenta a las distintas escuadras de la MLS y la Liga MX, para un claro ejemplo, el partido que podremos presenciar en pocas horas, nos referimos al de América enfrentando a Columbus Crew.

A diferencia de por ejemplo Chivas, el América, si tuvo un buen desempeño respecto a su debut en el torneo, esto lo decimos, ya que goleó al St. Louis y ello lo demuestra el marcador que al final quedó con un 4-0 a favor del equipo mexicano.

La cita es hoy, 31 de julio, en punto de las 18:00, si consideramos el horario del centro de México. El enfrentamiento tendrá lugar en el estadio Lower.com Field.

✅ Last matchday of the group stage ✅ pic.twitter.com/lgfkw3FDnE

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 31, 2023