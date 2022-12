Independiente Santa Fe igualó 1-1 ante Millonarios y se quedó sin la opción de llegar a la gran final. Sin embargo, hizo un gran semestre por donde se le mire.

Los dirigidos por Alfredo Arias fueron de menos a más en el campeonato y terminaron cumpliendo con los objetivos que se trazaron: clasificar a los ocho y volver a un torneo internacional.

No obstante, el DT uruguayo renunció hace unos días al cuadro ‘cardenal’ tras una oferta de Peñarol, equipo con el que soñaba dirigir hace uno años. De hecho ya fue presentado por los canales oficiales del club.

Una vez finalizó el encuentro ante Millonarios, Alfredo Arias se despidió de Santa Fe con extensas palabras, donde destacó el trabajo de sus jugadores a lo largo de la temporada y manifestó querer volver.

El estratega no solo habló de su paso por Bogotá, sino por Colombia, contando una razón adicional para volver a su país: “Me deja las mejores sensaciones y agradecimiento. Mi papá va a cumplir 90 años y voy a estar con él. En la vida hay que ser agradecido. Yo doy gracias a Colombia, Deportivo Cali y a los trabajadores”, dijo.

“Ahora igual. Es difícil irse cuando me han respetado tanto, me han ayudado tanto los vecinos, agradecimiento a todos, a la gente de Santa Fe que hoy vino y nos alentó. Mis jugadores han sido tan valientes que a pesar de no ser candidatos de nadie acá estuvimos. Merecen tener la camiseta de Santa Fe”, añadió.