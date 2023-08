Mientras en el PSG vuelven a sonreír al ver a su superestrella Kylian Mbappé jugar como titular y anotar goles, en el Real Madrid se mantiene la expectativa por el posible fichaje del jugador, más allá de que algunos medios aseguran que no llegaría al elenco merengue.

Acostumbrado a fichar a grandes jugadores del momento, el Madrid, según El Chiringuito, perdería la partida para fichar al deportista.

(Vea también: Presidente del PSG hizo ultimátum a Mbappé: “Si quiere seguir en el equipo, que renueve”)

“El Madrid no fichará a Mbappé antes del viernes a las 12:00 de la noche. Mbappé no jugará en el Real Madrid la temporada que viene”, aseguró Josep Pedrerol, director de El Chiringuito.

“El Madrid no ha negociado con el PSG, ni va a negociar”, señaló Pedrerol. “Madridistas, no llegará ni se va a fichar antes del viernes a las 12:00 de la noche. No habrá ninguna oferta, ninguna”, agregó.

Fortalecido tras convocar de nuevo a Mbappé, el PSG y su nuevo entrenador Luis Enrique empiezan a encontrar gratos resultados para defender el título de campeones de Francia, luego de la incertidumbre y las dudas que rodeaban el futuro del deportista.

Luis Enrique se había privado de su jugador estrella para la gira de pretemporada en Japón, castigado por la dirección del club después de haber anunciado su intención de no renovar el contrato más allá de 2024.

La posibilidad de ver marchar libre al capitán de Francia dentro de un año, provocó una onda de choque en el seno del club y la situación estaba totalmente bloqueada.

“Queremos que se quede, lo podemos repetir dos o tres veces. Pero no se puede ir gratuitamente. Es el acuerdo verbal que tenemos con él, y él dijo entonces en las entrevistas que no se iría libre. Y no es negociable”, lanzó el presidente Nasser Al-Khelaifi, el 5 de julio, después de la presentación de Luis Enrique.

(Vea también: 🔴 Sorteo de la Champions League HOY en vivo: estos serían los rivales de los colombianos)

Todo parece indicar que las diferencias con el jugador y la dirigencia del club parisino quedaron atrás, sobre todo tras el partido del pasado sábado en el que fue titular y anotó dos goles en el triunfo ante el Lens. Frente a ello, el Real Madrid saldría de la lucha para fichar al atacante y esperaría, tal vez, a que quede libre el próximo verano.

No obstante, según Vozpópuli, tras citar fuentes del Real Madrid, informó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, haría una última oferta al PSG por Kylian Mbappé, la cual sería de 120 millones de euros para hacerse a los servicios del jugador. En los próximos días se conocerá cuál será el desenlace de esta novela.