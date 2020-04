“Sir Kenny ingresó en el hospital para el tratamiento de una infección que requirió antibióticos. De acuerdo con los procedimientos actuales, se le realizó la prueba de COVID-19. El resultado de la prueba fue positivo, aunque permanece asintomático”, indicó la familia, en un comunicado publicado por el Liverpool.

En la misiva informaron que el exfutbolista ya había elegido aislarse voluntariamente “por más tiempo de lo recomendado, junto a sus seres queridos”.

De igual forma, la familia del mítico delantero aprovechó la oportunidad para “agradecer al brillante personal de salud, cuya dedicación, valentía y sacrificio deben ser el centro de atención en estos momentos extraordinarios”.

También instaron a los ciudadanos a “seguir las recomendaciones del gobierno y de los expertos” en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Dalglish jugó en el Liverpool entre 1977 y 1991. En el equipo inglés ganó 3 Copas de Europa (1978, 1981 y 1984), 8 ligas de Inglaterra y una Supercopa de Europa (1977).

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 10, 2020