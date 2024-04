Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

El exfutbolista y leyenda del Real Madrid CF y del AC Milán, Kaká, finalmente se pronunció sobre su divorcio después de que se diera a conocer la razón por la que su exesposa decidió terminar el matrimonio en 2015.

Las declaraciones de ella causaron controversia en redes sociales, ya que afirmó que Kaká “era demasiado perfecto”, motivo que muchos criticaron.

(Vea también: “Esa mond…”: reacción del ‘Pibe’ al recordar paseo de Rumania a Colombia, hace 30 años)

Después de la controversia generada por estas palabras, Kaká compartió su versión de los hechos y cómo se sintió en esa época:

“En 2015 yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, y ella pidió volver a Brasil. Sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’“, expresó el astro brasileño.



Ante esto, Kaká explicó que intentó todo lo posible para mantener su matrimonio, ya que para él eran muy importantes las enseñanzas de Dios, que señalan que un cristiano no se casa para después divorciarse.

“Leí un libro de 40 días llamado ‘Prova de Fogo’, que es genial y recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Hice todo lo posible para que el divorcio no ocurriera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano, ya que nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Así que dije: ‘Lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar’”.

Sin embargo, después de luchar por mantener su matrimonio, Kaká comprendió que, a pesar de sus esfuerzos, tenía que dejar ir la relación, pues su esposa definitivamente no quería continuar. También explicó que no se puede obligar a nadie a quedarse.

Lee También

“Pero llegó un momento en que ella insistió y dijo: ‘Yo no quiero más, simplemente no quiero’. Luego regresó a Brasil, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre de 2015. Punto final, aquí termina la historia con dos hijos maravillosos, Luca e Isabela. Me quedé un año soltero, tratando de asimilar la situación y llevándola como cristiano, hablando con los pastores, porque la Biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome. Pero entendí que, si eres cristiano y buscas al Señor y quieres seguir adelante, si tu cónyuge no quiere, debes aceptar y dejar que se vaya en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo”, concluyó Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido popularmente como Kaká.

Por otro lado, aunque esta entrevista de Kaká es de meses atrás, los internautas nuevamente la comparten para entender y conocer lo que vivió el astro brasilero en ese momento de su vida.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.