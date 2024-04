No cabe duda que Kaká es considerado uno de los exjugadores más importantes de Brasil y el mundo, por el talento que regaló en su época como futbolista. Es por esto que los seguidores del brasileño, de 41 años, no le pierden pista a lo que pasa con su vida.

En las últimas horas, la exestrella del Real Madrid ha sido tendencia en las redes sociales luego de unas supuestas polémicas declaraciones que habría dado Caroline Celico, su exesposa, en una entrevista exclusiva en un medio sin confirmar, con las que reveló los verdaderos motivos por los que se separaron.

En medio de la supuesta entrevista, la influencer manifestó que la decisión de finalizar su matrimonio con la legendaria figura de la Selección de Brasil se debió a que ya “no era feliz” con él.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fueron las palabras de la mujer.