Este martes 26 de marzo, la Selección Colombia derrotó a su similar de Rumania 3-2 y consiguió su primera victoria en la historia ante dicho combinado nacional.

Y es que la ‘Tricolor’ había jugado en tres ocasiones ante los europeos y cosechaba un saldo de dos derrotas (en Mundiales) y un empate, por lo que el amistoso disputado en el estadio Metropolitano representaba una oportunidad para sacarse esa espina.

De hecho, antes de que comenzara el partido Carlos ‘Pibe’ Valderrama —exjugador de la Selección Colombia— compartió un video en sus redes en el que mostró el mal recuerdo que tiene de cuando enfrentó a los rumanos.

En las imágenes se ve cuando al samario le piden una opinión sobre los choques en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

“Nada, qué me voy a acordar de esa mond… tú mandas huevo”, dijo inicialmente el ‘Pibe’ en lo que parecía una entrevista.

Acá, el video en cuestión:

Pero allí no quedó todo, pues subió el tono al mencionar que lo lesionaron en uno de los encuentros.

“Qué me voy a acordar si me jodieron, hombre. Esa mond… ya se me olvidó […]. Perdimos dos veces, mari… Perdimos 3-1 aquí [en EE. UU.] y allá perdimos 1-0 [en Francia]. ¿Me voy a acordar de que perdimos? No seas mari…”, comentó en su tono característico.