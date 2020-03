green

El video de esa particular situación se hizo tan viral que Jurgen Klopp se enteró. Un grupo de enfermeros que estaba trabajando en un hospital británico en medio de la crisis por el coronavirus sacó unos segundos de su valioso tiempo para unirse en un solo canto: el himno del Liverpool, que se llama ‘You will never walk alone’ (Nunca caminarás solo).

El técnico del equipo que lidera cómodamente la Premier League aprovechó la entrevista para demostrarles a esos enfermeros su total admiración.

“Cuando comenzaron a cantar ‘You will never walk alone’ comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Pero lo muestra todo, estas personas no solo trabajan sino que tienen un buen espíritu. Están acostumbrados a ayudar a otras personas. Pero es su trabajo, lo hacen día tras día. Se ponen en peligro, si lo desea, porque ayudan a las personas enfermas, enfermas y con discapacidades graves, por lo que no podría admirarlos más y apreciarlos más, realmente no podría”, expresó Klopp, emocionado.

La Premier League no se reanudaría hasta mayo y en los próximos días se intensificará el debate en torno a si se les debe rebajar el salario a los futbolistas entendiendo que sus clubes, por el más de mes y medio sin jugar que tendrán, padecerán una crisis económica inevitable.

Este es el video de los enfermeros cantanto el himno del Liverpool por el que Klopp lloró: