Por la Fecha 4 de la Liga BetPlay 1-2023 se encontraron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Junior y Unión Magdalena, con un ambiente festivo y lleno de emoción, en parte por el ‘Carnaval de Barranquilla’ a punto de empezar de manera oficial. Y, sin lugar a dudas, Juan Fernando Quintero se llevó las miradas por su juego, sus pases y su personalidad.

Pero los compañeros del talentoso zurdo no aprovecharon las habilitaciones, que pudieron ser asistencias de gol y que desperdiciaron de forma increíble. Aunque no se puede ignorar lo que hizo el equipo samario que, a pesar de quedarse con 9 jugadores en el tramo final, supo responder y aguantar el empate sin goles.

Y uno de los que más personalidad y firmeza puso en el campo fue Alexander Mejía, que apenas llegó al plantel del Unión Magdalena y se puso la camiseta para enfrentar el clásico. Y no es menos importante recordar que el mismo volante barranquillero ha creado una rivalidad con el equipo de su ciudad, asegurando que nunca fue hincha del ‘tiburón’ y que siempre le quería ganar.

Cuando el partido estaba terminando y ya se peleaba más de lo que se luchaba, estando Junior con 10 jugadores y Unión con 9, se vio un cruce entre Quintero y Mejía. Recordando que ellos compartieron en 2012 jugando para Atlético Nacional, además fueron al mundial Brasil 2014 con la selección Colombia.

Sin saber bien lo ocurrido, el ‘crack’ del Junior se señalaba el pecho y mostraba con los dedos de sus 2 manos un número 1, además, muchos indicaron en redes sociales que estaba diciéndole “1.000”, debido al rumor que indicaba que eso era lo que ganaría cada mes. No se pudo ver lo que respondía el aguerrido jugador del ‘ciclón bananero’, ya que estaba de espaldas a la cámara que registró el cruce.

Este momento de ‘calentura’ terminó con la intervención de Carlos Bacca, por los locales, y Jairo Palomino, para los visitantes, que separaron a sus compañeros y los metieron de vuelta en el juego, que estaba ya en tiempo de reposición.

Y para sorpresa de muchos, las redes sociales también se llenaron de mensajes y ‘cruces’ entre hinchas de Junior y Nacional. Los del equipo barranquillero defendían a Quintero y manifestaban que Mejía lo estaba ‘ninguneando’. También, reviviendo la rivalidad que tienen con ‘Alex’ por sus declaraciones:

“Mucha gente me cuestiona y critica porque juego en Nacional; yo nunca tuve la oportunidad en Junior. No puedo ser como mucha gente quiere, que tengo que ser hincha de Junior porque soy de Barranquilla. Yo me hice por fuera, a los 12 años me fui de Barranquilla. Tengo que agradecerle al Deportes Quindío, Once Caldas, Atlético Nacional, que me abrieron las puertas en el fútbol”, declaraciones de octubre de 2015.