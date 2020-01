Ricaurte habló sobre el nuevo canal prémium del fútbol colombiano en una entrevista que le concedió al diario El Colombiano. El volante creativo aseguró en ella que le parece elevado el costo de 29.900 pesos mensuales que tiene Win Sports+ ya que esa cifra dista de la situación económica del país.

“No estoy de acuerdo con el canal. Bueno, más allá del canal, con el precio de este. Igual también entiendo la situación económica que vive nuestro fútbol y sería una manera de ayudar a los clubes. Pero me parece que así como hay que comprender eso hay que pensar en el bolsillo de la gente, comprender la situación económica del país, la cantidad de personas que no tiene para pagar eso”, declaró el referente del equipo paisa.

Ricaurte también mostró su inconformidad con una de las últimas decisiones de la Dimayor en torno a los reglamentos del fútbol colombiano: que en el banco de suplentes de los equipos ya no haya siete sino cinco futbolistas.

“Es una liga (la colombiana) con riqueza táctica y técnicamente ni se diga. El problema es que económicamente los clubes no están pasando por un buen momento y eso repercute, obviamente. Y hay otros temas deportivos como la reglamentación de Dimayor de reducir el número de suplentes. Esto me parece que va en contra del proceso que llevamos y nos aleja de buen camino que, de una u otra manera, hemos sembrado”, concluyó el ‘10’.

Cabe recordar que el canal prémium del fútbol colombiano estará disponible en todos los cableoperadores hasta este viernes 31 de enero. A partir del primero de febrero, solo lo podrán ver quienes estén dispuestos a pagar 29.900 mensuales por tenerlo en sus hogares.