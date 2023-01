El próximo miércoles, 11 de enero, se jugará el amistoso entre Millonarios y Hertha Berlin, que servirá como primer partido del equipo colombiano para abrir la campaña 2023 y será el cierre de los alemanes de la para invernal. Y como previa a este encuentro, se dieron las palabras de Stevan Jovetić, que no se mostró muy enterado del equipo que enfrentarían.

En las palabras del montenegrino, afirmó que sabía poco del equipo colombiano y quedó claro cuando dijo que iban a jugar con un equipo de segunda división. Eso sí, conoce bien a varios jugadores colombianos y destacó que jugó con Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.

Es entendible que desde el fútbol alemán no conozcan mucho del FPC, pero también se ha tomado como un mal mensaje, que ni siquiera supieran que Millonarios está en la primera división colombiana. A pesar de que el mismo Jovetić dijera que respeta el fútbol de esta parte del mundo.

Stevan Jovetić dijo que Millonarios es de la B, antes de enfrentarlo con el Hertha Berlin

En la atención a medios, que se dio un día antes del juego, el elegido fue Jovetić, porque maneja el castellano por su paso por el Sevilla de España, en la temporada 2016-17. Y en medio de su respuesta afirmó:

“Hemos jugado ayer contra otro equipo y hemos mirado un poco estas imágenes. De Millonarios, sabemos que es segunda división y que son segundo allí, que son un buen equipo. Creo que esta noche vamos a mirar un poco mejor, para ver cómo juegan”.

Ante la pregunta sobre los jugadores de Sudamérica, especialmente los de Colombia, el experimentado jugador de Montenegro recordó que compartió con Falcao en AS Monaco y también estuvo en la Fiorentina con Cuadrado:

“Como veo a los sudamericanos, todos, son muy fuertes, tienen mucho contacto. He jugado con algunos colombianos; Falcao, Cuadrado. Son de mucha calidad y va a ser una buena para nosotros, para ellos también. Nosotros tenemos este partido y luego empieza la liga, tenemos que estar listos”.

Debido a esta etapa de invierno en Europa, la Bundesliga de Alemania detiene su actividad y por eso el Hertha Berlin viajó a Estados Unidos, para hacer una ‘mini-pretemporada’ y así llegar en forma para la segunda parte de la competencia germana. Pues Jovetić ya está concentrado en el egreso a la liga, sobre todo por estar cerca del descenso:

“Para nosotros, es la prueba más importante que tenemos aquí y el último partido, antes de que empiece lo nuestro, en Alemania. Tenemos que hacer lo mejor para entrar en la segunda parte, con mucha confianza y coger puntos lo antes posible, para tener una segunda parte más tranquila”.

Ante una pregunta sobre si le gustaría jugar en Colombia, el jugador de 33 años no quiso comprometerse, tampoco mentir: “No lo sé, sinceramente, no he pensado en Colombia”. Y finalizó mostrando respeto por el fútbol de Sudamérica y resaltando que hay grandes jugadores en los principales clubes del viejo continente: “Siempre he tenido mucho respeto para los sudamericanos y, si tú miras en Europa, en cada equipo, tiene por lo menos 3 o 4. Sobre todo en los mejores equipos y eso dice todo. Los respeto mucho y no va a ser fácil”.

Obviamente Stevan Jovetić no dijo que Millonarios estaba en segunda división como algo ofensivo, pero esa imprecisión no pasó inadvertida y por eso ya hay reacciones de aficionados de los azules, también de sus rivales.