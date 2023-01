Aunque parecía que Millonarios estaba cerca de cerrar su nómina para el año 2023, la salida de Carlos Andrés Gómez y alguna posibilidad de transferencia para Juan Pablo Vargas o Andrés Llinás, habría cambiado el escenario. Y aunque se empezó a mencionar el nombre del lateral Santiago Arias, se han hecho algunas explicaciones que dan para pensar que era otro jugador con el mismo apellido.

Algunas versiones hablaban de ‘Santi’ como refuerzo para el plantel de Alberto Gamero, por eso, el periodista Juan Felipe Cadavid consultó al entorno del equipo bogotano y dejó entender que sí se había hablado del tema. Pero a las pocas horas, un colega y compañero de Caracol Radio salió a desmentir estas versiones de manera tajante.

(Vea también: ¿Copió a Nacional? Millonarios anuncia fiesta para abrir el año 2023 y estrenarse en casa)

Se trata de Diego Rueda, que afirmó en el programa ‘El Vbar’ que no hubo ninguna conversación y mucho menos interés en el lateral que pasó por la selección Colombia. Además, se dio una aclaración de Felipe Sierra, comunicador dedicado al mercado de jugadores, que dijo que las verdaderas conversaciones se habrían dado por el central Jorge Arias.

En su canal de YouTube, llamado ‘Hablemos de Juego’, Cadavid afirmó el pasado 8 de enero:

“El tema Santiago Arias, que ya lo estaban tocando algunas cuentas [de Twitter], ayer hice una llamada en Millonarios, sobre el tema Santiago Arias. No juega un partido desde el 15 de agosto de 2022, jugando para el Granada ¿Qué pasó con Santiago Arias? Efectivamente, hubo un acercamiento de la gente de Santiago, con Millonarios. En millonarios el nombre de Santiago Arias, como en cualquier lugar, llamó la atención. Se dialogó, se habló. Pero, en este momento, me dijeron en Millonarios: no estamos hablando de Santiago Arias”.