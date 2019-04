La convocatoria de Salcedo a la selección absoluta de Italia se conoció este viernes, a través de los canales de comunicación oficiales de ese equipo. El entrenador italiano Roberto Mancini escogió al futbolista nacido en ese país, pero de padres colombianos, para un micro ciclo de trabajo con 35 jugadores del balompié local que se llevará a cabo este 29 y 30 de abril.

#Italy 🇮🇹

The 3️⃣5️⃣ #Azzurri #players called up by Head Coach Roberto Mancini for the training camp set to be held from 29-30 April at #Coverciano ⚽️⤵#VivoAzzurro pic.twitter.com/ZbTpcz74yi

— Italy (@azzurri) April 26, 2019