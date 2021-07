El deportista, actual mariscal de campo del Detroit Lions de la NFL, fue grabado en video mientras apoyaba a su esposa la atleta colombo-estadounidense Melissa González, y el video lo difundió el equipo con un saludo de sus jugadores para la joven.

Además, el periodista deportivo Brad Galli lo replicó con un mensaje emotivo.

Y es que en la grabación se aprecia que el atleta está en primera fila cerca de una pantalla gigante, y los nervios son evidentes al ver que su esposa marcha a la par de las demás competidoras.

Sus compañeros lo apoyan y aplauden cuando la deportista cruza la meta de la prueba de 400 metros vallas en segundo lugar, mientras que David explotó de la emoción.

Y no era para menos ya que la colombiana, que habla muy poco español, impuso un nuevo récord nacional al cruzar la línea con un tiempo de 55.32 segundos, lo que le permitió el paso a semifinales de atletismo en Juegos Olímpicos.

El joven deportista, de 26 años, celebró el triunfo con un mensaje en sus redes en donde dejó ver su alegría por este importante paso: “Gracias por todo el amor y apoyo”.

On to the semifinal for Melissa with another PR! Thank you for all the love and support! JOY!! pic.twitter.com/xlNxDjkJc5

— David Blough (@david_blough10) July 31, 2021