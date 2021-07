Todo ocurrió cuando la competidora mexicana buscaba su boleto a las semifinales de trampolín en 3 metros individual, en los Juegos Olímpicos, y solo debía ejecutar el salto de la mejor manera para meterse en la pelea.

No obstante, la mexicana hizo los movimientos previos en la plataforma para saltar, pero al parecer no se sintió segura e intentó detenerse. Fue ahí cuando perdió el equilibrio y no tuvo otra opción más que dejarse caer al agua.

La joven terminó su intento de pie cuando debía caer de cabeza, y eso llevó a que los jueces la calificaran con un cero y terminara en la última posición.

Los narradores mexicanos, como se escucha en un video, lamentaron lo que le sucedió a Arantxa Chávez Muñoz, una de las dos competidoras de ese país y sobre la que estaban puestas las esperanzas de conseguir una medalla.

La otra atleta es Aranza Vázquez, que se quedó con un cupo entre las 18 mejores y volverá a competir este sábado 31 de julio.

Luego de este incidente, Chávez Muñoz dejó un mensaje de reflexión en sus redes sociales, en donde agradeció a quienes le brindaron apoyo en este mal momento.

“Hoy fue un mal día para mí. Esperaba otro resultado, pero aprenderé de esta experiencia y me levantaré. Agradezco a mi entrenador que nunca me dejó sola cuando peor me sentía”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

El lamento de la atleta mexicana lo acompañó con varias fotos de quienes la apoyaban para que hiciera su mejor salto, ya que era una carta fuerte de ese país para llegar a las finales.