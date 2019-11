En una ceremonia especial, que se llevó a cabo en la cancha central del 02 Arena, escenario donde se disputa el Torneo de Maestros, los jugadores vallecaucanos fueron galardonados por terminar el año como la mejor pareja del mundo.

Luego de ganar cinco torneos oficiales esta temporada, incluidos dos Grand Slams, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah recibieron este premio de manos de Chris Kermode, presidente ejecutivo de la ATP.

“Es un honor recibir este trofeo, junto con los nombres grabados en él. Comenzando el año fue difícil predecir que terminaríamos como el equipo número 1. Es un sueño hecho realidad y me gustaría agradecer a todos los que están aquí para apoyarnos”, expresó Farah después de recibir el reconocimiento.

La dupla nacional se convirtió en la segunda pareja suramericana en terminar el año como la mejor del mundo, Después del chileno Hans Gildemeister y el ecuatoriano Andrés Gómez, quienes consiguieron este logro en 1986.

Acá, el video de la ceremonia:

Congratulations @RobertFarah_ & @juanscabal! 👏

The Colombian pair have been presented with the year-end World No. 1 trophy 🏆

🎥: @TennisTV #NittoATPFinals pic.twitter.com/79tR0yqwcL

— ATP Tour (@atptour) November 14, 2019