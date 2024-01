Dos pilotos suramericanos serán homenajeados en Estados Unidos, se trata del colombiano Juan Pablo Montoya y el brasileño Tony Kanaan, quienes entrarán al Salón de la Fama en Indianápolis.

Hay que recordar que Montoya se coronó dos veces como campeón de las 500 Millas de Indianápolis, lo que lo convirtió en uno de los ídolos de esta competencia.

El acto tendrá lugar en el Museo del Indianápolis Motor Speedway, el próximo 23 de mayo. Ese día tanto Montoya como Kanaan harán parte de la ceremonia y la cena que cena para celebrar la incorporación de ambos al Salón de la Fama del Indianápolis Motor Speedway en el Indiana Roof Ballroom.

El colombiano se convirtió en un piloto referente de esta competencia tras ganar, en el 2000 las 500 Millas de Indianápolis.

