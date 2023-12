Así lo informó la fórmula Indycar, categoría que unificó a la Cart y la Indy años después de que Juan Pablo Montoya emigrara a la Fórmula 1:

INDYCAR is deeply saddened by the passing of two-time series champion and racing legend Gil de Ferran.

Our thoughts are with his family, friends and loved ones. pic.twitter.com/Yo3b1FkoV7

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) December 30, 2023