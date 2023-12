Este miércoles 20 de diciembre, el Inter de Milán confirmó que el volante ‘cafetero’ salió exitoso de una cirugía en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

(Vea también: Luis Díaz perdió importante puesto que tenía en Liverpool; ahora compite con otro jugador)

Aunque desde el club no se mencionó cuánto tiempo estará Juan Guillermo Cuadrado afuera de las canchas, sí se aseguró que serán al menos varios meses; posiblemente unos tres o cuatro.

“La intervención, llevada a cabo por el profesor Lasse Lemepainen en Turku, Finlandia, se desarrolló perfectamente”, se lee en el comunicado publicado por el Inter este miércoles.

Le condizioni dell’esterno nerazzurro 👇 — Inter (@Inter) December 20, 2023

El medio ofensivo, de 35 años, seguirá ahora un programa de rehabilitación en las próximas semanas, agregó el club italiano. Según se dice en la prensa de ese país, podría volver a los entrenamientos en marzo.

Cuadrado, que llegó esta temporada al Inter procedente de la Juventus, ha disputado nueve partidos, siete del campeonato, arrancando como suplente.

Se espera que Cuadrado esté listo para volver a jugar semanas antes de que Néstor Lorenzo anuncie la convocatoria de la ‘Tricolor’ para la Copa América 2024.

Lee También

Este martes el propio futbolista había compartido un conmovedor mensaje en sus redes sociales en el que indicó que no tenía otra opción para tratar su lesión que mandarse operar.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y he hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hacía insoportable y que no me permitía dar el 100 %”, fue parte del mensaje del colombiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Cuadrado (@cuadrado)

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.