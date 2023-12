Hace unos días se confirmó que el colombiano estará de baja al menos tres meses por culpa de una lesión en su pie izquierdo. Esto, sin duda alguna, representa un duro golpe para el Inter de Milán, vigente subcampeón de Europa.

De hecho, Cuadrado —que llegó al club ‘nerazzurro’ procedente de la Juventus— será operado la próxima semana en Finlandia del tendón de Aquiles izquierdo y desde el equipo italiano ya están buscando su reemplazo.

Sobre el duro momento por el que está pasando, el ‘cafetero’ compartió unas palabras este martes 19 de diciembre en su cuenta de Instagram y agradeció a quienes le han enviado mensajes de apoyo.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y he hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100 %”, dijo inicialmente el jugador de 35 años.

Juan Guillermo Cuadrado señaló que hizo todo para evitar una cirugía en este momento de su carrera, pero el dolor y la molestia se lo impidió.

“Queme todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor si no tomo esta decisión. Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha”, agregó el deportista.

Por último, lamentó no poder demostrar su potencial en el Inter, teniendo en cuenta que llegó como un jugador importante al equipo.

“Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad”, concluyó.

