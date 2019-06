Cuando le preguntaron cómo estaba su peso, ‘Juanfer’ reveló: “Muy bien. Estoy siguiendo una dieta vegana. He cambiado mucho gracias a Dios. Es una decisión personal. Estudié y realmente la gente de River me apoya, ya lo saben. Ya llevo varios meses”.

Quintero, que le dio a River Plate el título de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en diciembre pasado agregó que tomó esa decisión radical porque esa dieta vegetariana le da más energía y más salud.

Además, el colombiano aclaró que no se volvió vegetariano del todo, sino que está siguiendo esa dieta como parte de su recuperación de la rotura de ligamento cruzado que sufrió hace tres meses. “Cada día estoy mejor. Me siento muy bien, me siento lleno de energía”, concluyó Quintero.

El volante colombiano agregó que espera poder trotar en un mes y regresar a la competencia en el fútbol argentino entre septiembre y octubre. Este es el video, reseñado por el diario Olé, del momento en el que ‘Juanfer’ confiesa que cambió drásticamente su forma de alimentarse: