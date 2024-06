A mediados del año anterior se confirmó la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, luego de que, según él, no encajara en el sistema del entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, técnico del equipo en ese momento.

Su paso por el club barranquillero no fue el esperado, ya que jugó muy poco y no cumplió con las expectativas que se tenían en él. Sin embargo, este domingo 9 de junio se conoció que próximamente podría darse un inesperado regreso del mediocampista, quien este sábado jugó con la Selección Colombia y dio dos asistencias en el triunfo 1-5 ante Estados Unidos.

Y es que hace unas semanas, ‘Juanfer’ Quintero tuvo que viajar en varias oportunidades a Colombia para atender un tema familiar, por lo que surgieron varios rumores que apuntaban a que podría volver al FPC muy pronto.

¿Qué se sabe de un posible regreso de ‘Juanfer’ al Junior?

Un día después de su gran actuación con la ‘Tricolor’, Juan Fernando Quintero fue noticia luego de que el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, asegurara que habría tenido contacto con un directivo del club barranquillero.

“‘Juanfer’ Quintero, jugador de la Selección Colombia y que entró precisamente ayer en el partido ante Estados Unidos, se ofreció a Junior”, indicó inicialmente el comunicador en su canal de YouTube.

En sus explicaciones, Poveda señaló que el deportista tuvo la iniciativa de contactarse con un directivo del ‘Tiburón’ para expresarle su deseo de una segunda oportunidad.

“‘Juanfer’ Quintero la semana pasada le escribió a un directivo de Junior esta frase: ‘Estoy listo para volver’”, agregó Favio Poveda.

Pero el tema no parece fácil, pues todo indica que la situación económica del club no es la mejor y el regreso de Quintero representaría una inversión bastante grande.

“El tema es la plata. Dinero ahora no hay. Me dicen que no van a haber grandes contrataciones para el segundo semestre. También, tengan en cuenta que ‘Juanfer’ Quintero, en una pataleta, dejó al equipo tirado”, concluyó el periodista al respecto.

