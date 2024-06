A poco de que culmine el contrato de Carlos Bacca con el Junior de Barranquilla, su renovación es tema noticioso en las últimas horas. Es por eso que en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ contactaron este jueves al atacante, para acarar el panorama y dar un parte real de su situación con el club.

“Yo no he arreglado con Junior, están las conversaciones, tuve la oportunidad de una conversación el pasado miércoles con Jhon Char, que es el encargado ahora de los temas; nos pusimos hablar de todo, de la intención que ellos tienen conmigo, de lo contentos que están con el semestre por lo que vengo haciendo dentro y fuera, y querían saber mi disposición de cómo estaba eso fue todo lo que se habló. Ahora hay que esperar a ver qué decisiones se van a tomar”, afirmó de entrada el delantero ‘balnquirrojo’.

(Vea también: Pillan a jugador del Junior de fiesta mientras se recupera de lesión; bailó enyesado)

Sumado a eso, Carlos Bacca, que está ilusionado con llegada de Falcao a Millonarios, reveló algunos detalles y temas tratados en la charla del pasado miércoles, donde el foco fue resolver si la prioridad era continuar o no en la institución barranquillera: “Tengo mi representante, pero estamos en Junior y tengo una muy buena relación con los directivos desde hace mucho tiempo, con Jhon, con don Fuan, don Fabio, que son las personas encargadas. Tenemos esa amistad, ese allegado y si en algún momento tiene que entrar mi representante lo van a llamar, pero esto es algo de que quieren que Carlos Bacca esté acá y yo creo que ya cuando sean temas de números se hablarán con mi representante”.

“Nosotros empezamos a hablar por el saludo, por el hablar de todo un poco lo que fue la temporada, también ver que soy el capitán, el club me ha dado esa responsabilidad a mí y hablar de todo, de la temporada, de lo que podemos mejorar, de lo que puedo seguirle aportando al club, de lo que el club puede aportar. Se habla más que todo en general, no tanto de jugadas puntuales, de pronto te quedan en la memoria del último partido porque es lo que está más recién, pero se habla a nivel general, de números, de lo que se aportó, de lo que se pudo hacer y no se hizo; entonces son conversaciones de crecimiento para seguirle aportando al grupo no solo dentro del campo, sino que también fuera”, citó el atacante de 37 años.