“A Juan Fernando Quintero no lo van a llamar [a la Selección Colombia], para que no lo vayan poniendo en la lista”, afirmó el comunicador en el programa ‘El Vbar’, el cual dirige hace más de un año.

El comentarista deportivo, además, señaló que “Marcelo Gallardo no tiene nada que ver con que el volante creativo no sea titular actualmente en River”, y que no vaya a ser convocado para los encuentros del combinado nacional.

“No le vayamos a echar la culpa a Gallardo. Porque es una vieja costumbre de los hinchas ‘cafeteros’ que cuando los jugadores colombianos no están siendo titulares en otros países, decimos que es culpa del entrenador”, agregó Rueda en el espacio radial.

Este jueves el entrenador argentino fue consultado sobre el presente de Quintero, y manifestó que el antioqueño no tiene un lugar en la nómina titular del cuadro ‘Millonario’ debido al nivel tan alto de los 11 inicialistas.

“’Juanfer’ está en un momento en el que busca sentirse lo más útil posible dentro de los minutos que le toca jugar”, aseguró Gallardo.

En lo que va corrido del año, el mediocampista colombiano ha jugado 4 compromisos (todos iniciando desde el banco) con River Plate. En total, Juan Fernando Quintero solo ha disputado 96 minutos este 2020 con el conjunto de la banda cruzada.

Carlos Quieroz entregaría dentro una semana la convocatoria de la Selección para los juegos ante Venezuela y Chile, por la primera y segunda fecha de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022, respectivamente.

Acá, las declaraciones de Rueda (escuchar desde el minuto 14:15):