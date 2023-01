Este jueves 12 de enero se le puso punto final a la novela de Juan Fernando Quintero. Después de varios días de idas y vueltas, finalmente, el jugador antioqueño confirmó que no fichará por el Junior FC, pese a tener las negociaciones adelantadas.

Con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el volante creativo explicó que no se pudo concretar la vinculación a la institución barranquillera, pero que se lleva el cariño de los hinchas que siempre estuvieron atentos a los detalles sobre su futuro.

Y es que cabe resaltar que el ex ’10’ de River Plate le lanzó varios guiños a las directivas rojiblancas, que ilusionaron a la hinchada juniorista con el fichaje del creativo, mundialista con la Selección Colombia.

“Amigos. Del tema de Junior quería decirles que no se pudo hacer. Agradecerles a todas las personas de este hermoso club y, sobre todo, a su hinchada. Sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo. Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene”, escribió el futbolista de 29 años.

Ante la situación, en redes sociales los hinchas del equipo barranquillero, y aficionados del fútbol en general, acabaron con Junior y Quintero por el desenlace que tuvo esta novela que, horas atrás, parecía tener un final feliz.

Con memes, los internautas se burlaron del fichaje caído de ‘Juanfer’ al equipo tiburón y le sacaron chispas a los hinchas de Junior, que lamentan lo ocurrido con el volante creativo.

