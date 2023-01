Juan Fernando Quintero despidió a Javier Méndez, uruguayo que hasta hace poco se desempeñó en el Independiente Medellín.

Javier Méndez no continuará con el equipo paisa debido a su no renovación. Pero, esto no fue impedimento para que el “Charrúa” se despidiera del cuadro “Poderoso” y de todos los amigos que consiguió en dicha escuadra.

Por medio de sus redes sociales, el polifacético jugador, expresó: “Quiero agradecer el respeto y el apoyo de toda la hinchada a lo largo del año pasado. Que nos contuvieron en los momentos difíciles y nos motivaron a dar lo mejor de nosotros partido a partido. Siempre intenté dejar todo de mí para que se sientan representados dentro de la cancha. Fue un orgullo haber defendido esta camiseta”.

Rápidamente de su despedida, quien en estos momentos es el jugador con más ojos encima del balompié colombiano, Juan Fernando Quintero, lo despidió de la siguiente manera: “Gracias hermano”, acompañado de un corazón rojo. No está de más mencionar que, ambos deportistas tenían una amistad muy importante, tanto así que se seguían en las redes sociales y posaban juntos en las fotografías.

Tristemente para Javier, no pudo consolidarse en el equipo antioqueño, pero esto no quiere decir que no dejó una buena imagen en los hinchas rojos, los cuales, esperarán que el uruguayo vuelva a ponerse la casaca del DIM en otra ocasión.

Ahora, Méndez buscará en que club continuar su carrera deportiva, la cual, ha estado acompañado de altibajos deportivos. Él, acompañado de Arregui, quienes eran muy parecidos, tanto física como deportivamente, no estarán en el Medellín para este 2023.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.