En Millonarios, el zaguero central José Cuenú no logró consolidarse como titular, debido a que siempre tuvo por delante a Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás. Aun así, el conjunto ‘Embajador’ quiso contar con sus servicios un año más.

Sin embargo, ante la aparición de la propuesta del Deportes Tolima de contar con sus servicios, luego de la salida de José David Moya, el vallecaucano se declinó por el Vinotinto y Oro que, al parecer, puso más dinero sobre la mesa.

“Elegí unirme al Deportes Tolima buscando más continuidad, teniendo en cuenta que no la tuve en Millonarios. Por eso quiero aprovechar al máximo este nuevo reto. También vine porque este es un equipo grande, el cual siempre está peleando finales”, sostuvo Cuenú en una atención a medios de comunicación.

Y agregó que “aquí estoy muy feliz, y me complace ver que el profe está contento con mi presencia. Él lo que me ha pedido es mucha seguridad en mi puesto para ofrecer una solidez defensiva. Debo aprovechar al máximo las oportunidades que me brinde de ser titular”.

(Vea también: Once Caldas, a un paso de fichar a habilidoso extremo del Tolima; lo tiene listo)

Tras sus primeras prácticas, contó que “todos me han recibido muy bien, y eso permite que uno se integre rápidamente al grupo. Yo tengo claro que la confianza se la brinda uno mismo, pero también el profe nos otorga mucha tranquilidad al momento de hablarnos”.

De lo que podrá aportarle a ‘La Tribu’, sostuvo que “en los duelos soy muy fuerte. Otra de mis fortalezas es ganar en el juego aéreo, tanto en la defensiva, así como cuando puedo ir a la ofensiva”.

Entendiendo que Cuenú podría ser compañero de Julián Quiñones en la zona de centrales, y que ambos superan el metro y 90 centímetros de estatura, aseguró que “por más altos que seamos, no veo dificultad en enfrentarnos con jugadores habilidosos y de baja altura. Estamos preparados y trabajamos para afrontar cualquier tipo de rival”.

De cara al doblete amistoso de hoy en la sede deportiva San Gabriel, indicó que “Huila es un equipo fuerte, el cual siempre quiere marcar diferencia ante Tolima, sea en partidos oficiales o de fogueo. La idea es ganar, pero más importante ir cuadrando línea por línea del equipo”.

Lee También

Y respecto al choque de este domingo (3:30 p.m.) en Perú ante Sporting Cristal, en la denominada ‘Tarde Celeste’, manifestó que “deseamos hacer un buen papel, mostrar nuestro trabajo, ya que después de eso faltará muy poco para el inicio del campeonato. Debemos aprovechar estos duelos para irnos engranando, especialmente los que somos nuevos”.

Finalmente, se le consultó al defensor si tiene algún vínculo familiar con Hilario Cuenú, zaguero con paso por Tolima entre 2004 y 2007. Al respecto dijo que “eso se lo pregunté a mis padres, y me contestaron que venimos siendo primos, pero de segunda generación. La verdad es que no lo conozco, pero espero hacerlo algún día”.

Ficha técnica