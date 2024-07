Juan Fernando Quintero no es titular pero siempre responde cuando el técnico Néstor Lorenzo lo llama a la cancha, como este sábado que fue importante en la jugada de penalti para el 5-0 definitivo contra Panamá.

Y tras sumar algunos minutos el talentoso volante antioqueño atendió a los medios de comunicación en zona mixta para hablar de lo que fue el duelo de cuartos de final de Copa América 2024, pero también hubo un momento para que le preguntaran sobre un posible regreso al campeonato de nuestro país.

(Vea también: “Hablé con él”: técnico de Medellín ilusionó con posible fichaje de Juan Fernando Quintero)

En ‘Habla Deportes’ le preguntaron si le gustaría volver al Junior de Barranquilla, a pesar de no haber salido bien del equipo por diferencias con el técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez.

“Siempre, el cariño ha sido grandísimo, cuando se fui se hablaron muchísimas cosas pero la gente sabe lo que es, don Fuad Char sabe, Alejandro también. La puerta siempre está abierta. No he hablado, pero no es sino coger el teléfono y ahí estamos”, declaró Quintero Paniagua.