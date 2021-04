green

América de Cali perdió 1-2 contra Millonarios FC en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay. Aunque el ‘escarlata’ logró empatar el partido, el ‘azul’ pudo remontar y sacar un importante triunfo en condición de visitante, lo que dejó varios memes.

Aunque en el juego hubo factores que claramente afectaron al equipo local, como la expulsión de Yesus Cabrera a falta de 15 minutos del pitazo final, los aficionados están cansados de las decisiones de Juan Cruz Real, el entrenador que no ha cumplido ni un año en la institución y al que le piden que se vaya.

En Twitter, miles de aficionados del rojo ‘escarlata’ enviaron duros mensajes contra el técnico argentino por la seguidilla de malos resultados en la Liga y Copa Libertadores, pues en el primer partido en el torneo internacional también perdieron en condición de local, aunque jugaron en Bucaramanga.

Estos son algunos de los mensajes contra el estratega de América pidiendo su renuncia o su despido de la institución, un hecho que hasta el momento no sucede.

Ve @tulioagomez todo lo que dejaste ir!!! Y trajiste jugadores baratos del montón, a un técnico q te desvalorizo lo poco q te quedaba… Vamos de culo para el despeñadero y seguís de terco soteniendo a JCR! #FueraJuanCruzReal pic.twitter.com/pABljzIjRm — Red🅱️ullS⚽Y (@RedBullSoy) April 24, 2021

Nos desmantelaron y ningún refuerzo ha podido reemplazar a titulares y mucho menos a los suplentes. #FueraJuanCruzReal pic.twitter.com/p8KKMvE3gE — Camilo (@orpicuscam18) April 24, 2021

No pensé decirlo, pero: #FueraJuanCruzReal La grandeza de @AmericadeCali No se equipara a su técnico pic.twitter.com/FXD6X9hMUA — 𝒥𝒶𝒸𝓀𝓈ℴ𝓃 ℰ. 𝒞𝒽𝒶𝓋ℯ𝓇𝓇𝒶 ℳ. #QuedateEnCasa (@jachame123) April 24, 2021

Juan Cruz Real respondió en rueda de prensa

El entrenador de América le salió al paso a esas duras críticas que le hacen en redes sociales por la derrota contra Millonarios. En la rueda de prensa posterior a este partido le comunicaron que varios hinchas estaban comentando bajo el #FueraJuanCruzReal, pero él no le prestó importancia a la situación y sacó a relucir el título ganado en el 2020.

“La alineación es responsabilidad mía y a los que digan eso (#FueraJuanCruzReal), tranquilos, tienen todo el derecho a expresarse. Así como nosotros le pudimos dar un título a la institución y sabemos todo lo que hemos trabajado este semestre con muchas cosas en contra, esto es una democracia y cualquiera puede decir lo que quiera. Yo respeto”, señaló.

Además, recalcó que desde que inició la temporada sabía que iba a tener problemas porque la nómina de América es “corta”, aunque no dijo nada sobre la decisión que él mismo tomó al no contar con jugadores de experiencia como Carlos Sierra, Felipe Jaramillo y otros más que partieron de la institución por la puerta trasera.

“En el cuerpo técnico sabemos lo que trabajamos día a día y sabíamos que íbamos a tener problemas si no teníamos una nómina amplía, pero aquí estamos poniendo la cara. No es culpa de los muchachos. No tenemos una nómina extensa, es una nómina corta. Yo tengo responsabilidad total por la alineación porque había jugadores a los que sabíamos que les iba a costar porque no tienen ritmo de competencia”, expresó.

Esta es la rueda de prensa completa en la que Juan Cruz Real respondió a los interrogantes de los periodistas luego del final del partido contra Millonarios.