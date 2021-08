Juan Camilo ‘el Cucho’ Hernández anotó el tercer gol del equipo en su primer minuto en cancha, con lo que aportó en la victoria en condición de local.

El tanto del colombiano resultó determinante para Watford, pues a pesar de que tenían una cómoda ventaja de 3-0, el rival alcanzó a descontar para poner el partido en el 3-2 con el que finalizó.

Así mostraron en Twitter el gol de Hernández en su arranque con el Watford:

Este tanto llega en medio del anuncio de las fechas de los partidos de la Selección Colombia para la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 contra Bolivia, Paraguay y Chile.

El atacante de 22 años pertenece al Watford hace 5 años, cuando el equipo le compró su pase al Deportivo Pereira en 2016. No obstante, el jugador pasó por América de Cali, Huesca, Mallorca y Getafe antes de debutar en Inglaterra.

El pereirano reconoció, en una entrevista previa al partido de su primer gol oficial con el Watford, que quería que su presencia en la Premier League le abriera las puertas en la Selección Colombia.

“El día de mi debut fue una noche mágica, pero no me puedo conformar con eso. Aquí en la Premier League estoy más cerca de regresar a la Selección. Si a mí me va bien y al equipo le va bien, tendré más oportunidades de estar de regreso”, afirmó.