REDACCIÓN DEPORTES / EL PILÓN. Tres años y cuatro meses tuvieron que pasar para que el volante cesarense Jorman David Campuzano Puentes se volviera a vestir de ‘tricolor’ y lo hizo con lujo de detalles. El nacido en Tamalameque (Cesar) fue uno de los puntos altos de la selección Colombia en el empate sin goles ante Estados Unidos disputado el pasado sábado en Carson (California). Campuzano disputó los 90 minutos, realizó cuatro quites, 13 recuperaciones, ganó 13 duelos de 18 posibles y tuvo un porcentaje de pases exitosos del 85% con 46 completados de 54 intentados. Estas estadísticas de la aplicación Sofascore confirman que el cesarense fue el mejor de la cancha para los colombianos y coinciden con la opinión de la prensa nacional que alabó la actuación del volante de Giresusnport de Turquía y, en su gran mayoría, lo piden para las Eliminatorias y demás torneos de la ‘tricolor’. “El regreso de Jorman Campuzano fue muy positivo para la Selección Colombia y sin duda alguna, será una de las importantes opciones que tendrá Néstor Lorenzo para lo que se viene (…). Campuzano fue vital en la recuperación”, escribió la página especializada Fútbol Red. Por su parte, el portal Gol Caracol, opinó: “Dentro de los más destacados estuvo el volante Jorman Campuzano, quien mostró orden, liderazgo y siempre lució atento para la marca, poner temperamento y meter la pierna en la zona media del campo”. Apuntó además que “el actual jugador del registro del Giresunspor, del fútbol de la primera división de Turquía, tuvo criterio y visión de juego para entregar el balón. Se notó la experiencia de Campuzano, por encima de otros de sus compañeros y terminó con una buena calificación. Cabe señalar que en el pasado, ganó en experiencia, en ritmo de juego e intensidad con su paso por Boca Juniors, de Argentina”. ESPN, otro medio especializado, apuntó: “En el medio campo se destacó el volante Jorman Campuzano, quien cumplió con la función de respaldar a la defensa, interrumpir los ataques de los Estados Unidos, salir con la pelota desde atrás, realizar pases entre líneas y cubrirle la espalda a los laterales cuando salían en ofensiva”. En ese mismo sentido opinó Marca.com que calificó a Jorman Campuzano como “muy sólido en el medio campo. Tanto en ataque como en defensa”. “ESTAMOS APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD”: CAMPUZANO Tras el partido, en la zona de prensa, Campuzano habló con los medios estadounidenses y analizó el 0-0 ante EE. UU. “Rescato la familia que tenemos, se demostró en la cancha en cada jugada, la entrega del equipo, la actitud que no se negocia, un buen resultado para todos nosotros, que estamos muy jóvenes y estamos aprovechando la oportunidad del profesor”, dijo el futbolista de 26 años. Sobre el regreso a vestir la camiseta del seleccionado nacional, Campuzano expresó que: “Estamos aprovechando la oportunidad que me está dando el profe, siempre digo que es grupal, mis compañeros me ayudaron a ocupar los espacios, feliz del momento que estoy viviendo y aportarle lo mejor que pueda cada que el profe me dé la oportunidad”. Antes de dar el salto europeo, además de Boca Juniors, militó en Pereira y Atlético Nacional.