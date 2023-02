Después de la primera fase que se jugó en Cali, con sede para la Selección Colombia en el Estadio Pascual Guerrero, ‘la tricolor’ Sub-20 empezó la instancia final en El Campín de Bogotá. Y, a pesar de la derrota 1 por 0 con Uruguay, el apoyo de los hinchas capitalinos se sintió muy fuerte y por eso se ha vuelto a abrir la discusión sobre cuál debería ser ‘la casa’ de la selección.

En la actualidad y por decisión de la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de Ramón Jesurún, se ha ratificado a Barranquilla como la sede del seleccionado nacional de mayores. Incluso, se construyó una sede deportiva de alto nivel en esa ciudad, y allí se tiene planeada la realización de los partidos de eliminatorias rumbo al mundial 2026.

Mientras que Cali, con el Pascual Guerrero y el Estadio Deportivo Cali, se ha convertido en la sede de la Selección Colombia Femenina. Pero así quedan ciudades futboleras y de mucha afición, sin posibilidad de apoyar a ‘la tricolor’ y esto no gusta mucho, puntualmente en Bogotá y Medellín.

Hinchas del país se agarran por ser la sede de la selección Colombia:

Para nadie es un secreto que Barranquilla y el Metropolitano, con todo lo que ofrece, ha ayudado para que Colombia clasifique a la mayoría de Mundiales de mayores que ha disputado. Sin embargo, en Cali se ha visto el apoyo al equipo nacional, que se empezó a impulsar en los últimos años con los diferentes seleccionados femeninos.

En el caso de Bogotá, no hubo buenos resultados en las últimas eliminatorias mundialistas disputadas en esta plaza, pero tampoco se tenían los mejores jugadores y los técnicos tampoco ayudaron mucho. Además, en la capital sí se obtuvo la clasificación al Mundial Chile 1962, además de ser el escenario para la obtención del único título de la selección masculina de mayores en toda la historia; la Copa América del 2001.

Y si se habla de apoyo y cifras de hinchas en el estadio, los equipos de Medellín tienen los mejores promedios de abonados y asistencias en los últimos años en el Atanasio Girardot. Además de tener clima y altitud que no llegan a los extremos, para que los jugadores de selección que llegan del exterior, no sufran para adaptarse al calor, al frío, etc.

No se puede olvidar que el las ciudades del eje cafetero (Manizales, Armenia y Pereira) también le han respondido a las selecciones Colombia de las categorías juveniles, esto también se vivió en la plaza de Bucaramanga en recientes competencias Sudamericanas.

Por todos estos argumentos y razones, los hinchas de diferentes ciudades del país se cruzaron en Twitter, ‘agarrándose’ y defendiendo las razones para ser ‘la casa de la selección Colombia’. Incluso, algunos indican que la idea de rotar la sede, como hacen otros seleccionados de Sudamérica, sería mejor que solo enfocarse en una región o ciudad.

No fueron pocos los comentarios que alimentaron este debate y no importó la derrota que se vivió el martes 31 de enero en El Campín, ya que lo principal que se estaba debatiendo era el ambiente y apoyo.

“Bogotá y Cali demuestran, una vez más, que Barranquilla no es la casa de la selección Colombia”, “El ambiente que se vive en Barranquilla es único. La fiesta, la gente, el viajecito al mar, hacen que sea la perfecta casa de la selección”, “Lo único que ganó Colombia en su historia, fue en El Campín, o sea, Bogotá”, “Cali, Medellín y Bogotá, hace mucho, piden esa oportunidad, cada ciudad ha demostrado el aguante y la emoción que transmite tener a ‘la tricolor’ en sus estadios”, “Queda confirmado que Bogotá no sirve, ni servirá, como sede de alguna Selección Colombia. Todas fracasan”, entre muchos otros tuits se vieron antes, durante y después de la primera jornada del hexagonal.