“Le agradezco al presidente de la FEPAFUT [Manuel Arias] y a Panamá por tenerme en cuenta. Miraremos las cosas en los próximos días con más calma, no hay una determinación todavía. Hay que valorar muchas cosas del fútbol y otros aspectos”, aseguró Jorge Luis Pinto este viernes en rueda de prensa.

“Hay algunos pros muy buenos que hay que tener en cuenta, pero actualmente no hay una definición ni pa’ un lado ni pa’ el otro, ni es que me voy a ir ya. No, de ninguna manera”, finalizó el estratega.

Cabe recordar que el contrato de Pinto con el conjunto azul va hasta el 31 de diciembre de 2019. No obstante, el equipo bogotano está prácticamente clasificado a un torneo internacional para la próxima temporada, ya que actualmente es el líder de la reclasificación con 50 unidades, lo que podría facilitar la renovación de este.

Por el momento, Millonarios enfrentará este domingo 21 de julio al Once Caldas de Manizales, por la segunda fecha de la Liga Águila 2019-ll. Este encuentro se llevará a cabo a partir de las 5 de la tarde, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Video rueda de prensa: