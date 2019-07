La competencia se llama ‘La Course by Le Tour de France’ y es considerada como una de las más importantes del calendario mundial de ciclismo femenino. Sin embargo, a diferencia del Tour de Francia masculino, esta carrera solo tiene una etapa.

‘La Course by Le Tour de France’ se llevará a cabo este viernes en la madrugada de Colombia. Sin embargo, el canal Señal Colombia la transmitirá en diferido a partir de las 8:30 a.m.

El recorrido de la carrera será de 120 kilómetros y estará ubicado en la ciudad francesa de Pau, la misma en la que este viernes también se llevará a cabo la contrarreloj individual de 27 kilómetros en el Tour de Francia. Las dos competencias coinciden este día y la femenina oficiará de preámbulo de la masculina.

Apenas en su primer año en la máxima categoría del ciclismo femenino mundial, la colombiana Paula Patiño ya debutará en una competencia tan importante como esta.

Es preciso recordar que la antioqueña terminó en el puesto 23 el Giro de Italia Femenino, el mejor resultado para una colombiana en esa carrera.