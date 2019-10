Cuando se esperaba que Jorge Luis Pinto confirmara su partida del cuadro ‘embajador’ luego de finalizado el partido contra Rionegro, que fue empate sin goles, el estratega se limitó a informar que este jueves 31 de octubre se conocerá la determinación de él y los directivos del equipo en torno a su continuidad.

Si nada extraordinario ocurre, el jueves se oficializará que Pinto no continuará en Millonarios. El equipo azul de Bogotá concretó siete partidos sin ganar en el remate del semestre de la Liga Águila: dos empates y cinco derrotas (2 puntos de 21 posibles) lo condenaron al puesto once en la tabla de posiciones.

En su primera rueda de prensa como técnico de Millonarios, el 14 de noviembre de 2018, Pinto fue insistente en dejar claro que al club ‘embajador’ solo le sirve ganar y que él llegaba a esta institución con el firme objetivo de respetar esa histórica tradición.

“Jamás nos puede pasar por la cabeza estar pensando que estamos llorando por entrar al octagonal. Nunca. El día que yo esté peleando por un octagonal y que, Dios me ampare, quede por fuera, del vestuario salgo para la calle, me voy y no vuelvo más”, declaró Pinto hace once meses.

Ahora Millonarios espera que los 78 puntos que tiene en la reclasificación le alcance para jugar la Copa Sudamericana del 2020. El cupo a la Copa Libertadores por esa tabla lo perdió por no clasificar a los cuadrangulares.