La generación que está tomando a la Selección Colombia es muy talentosa y, si se trabaja bien de la mano del técnico, podría por fin darle alegrías al país en cuanto a títulos se refiere. Jorge Carrascal, Luis Díaz, John Arias, Óscar Cortés y más tienen muchas cualidades y su fútbol en sus respectivos clubes así lo demuestran.

De hecho, Carrascal, que ha sido una de las gratas sorpresas que tiene la Selección Colombia actualmente y que fue llamado por el técnico Néstor Lorenzo, espera poder salir del fútbol de Rusia para tener mejor competencia y que así mismo su fútbol siga creciendo.

Sin embargo, el club principal que suena para quedarse con los derechos deportivos del jugador de 25 años no es el que muchos esperaban y la ilusión en varios de sus seguidores, se comenzó a apagar.

Excl: Greek side PAOK opened talks with CSKA Moscow to sign Jorge Carrascal on permanent deal. 🇬🇷🇨🇴

Talks ongoing for €4.5m plus 50% sell on clause to CSKA — three year deal offered to Carrascal. pic.twitter.com/GFgYW59iuG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023