A sus 23 años y en el CSKA de Moscú, el volante colombiano Jorge Carrascal encontró su lugar en el mundo, en el que ha podido demostrar el potencial por el cual la prensa colombiana le otorgó, en su momento, el rotulo de ser una de las grandes promesas del balompié nacional.

Desde que milita en el equipo ruso ha mostrado un nivel superlativo y de hecho hace parte de los futbolistas que integran, en el más reciente tiempo, la Selección Colombia de mayores.

Ahora, según un estudio de El Observatorio Internacional de Fútbol (CIES), este cartagenero, surgido de las divisiones menores de Millonarios, es uno de los mejores dribladores del mundo.

Basado en el software de big data, Wyscout, El CIES publicó un nuevo estudio en el que saca un ranking de los mejores regateador.

Top dribblers 🌐 among over 23-year-old players as per @CIES_Football Index with frequency, success rate of dribbles (@Wyscout) & match level

1. #JorgeCarrascal 🇨🇴 (@pfc_cska)

2. #JackGrealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ManCity)

3. #LeroySane 🇩🇪 (@FCBayern)

Top 💯 U23 👉 https://t.co/b3QrdejHam pic.twitter.com/tnYOwuWIcr

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 5, 2023