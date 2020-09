Johan Mojica fue presentado este martes como nuevo jugador del Atalanta, equipo italiano al que llegó a condición de préstamo desde el Girona de España y con una opción de compra cercana a los 3,5 millones de euros.

“El tercer cafetero”, escribió en sus redes sociales el equipo italiano al anunciar la llegada del lateral izquierdo, haciendo referencia a que se suma en el plantel a sus compatriotas Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Este será el cuarto equipo europeo en el que juegue el defensor caleño, quien pasó por el Rayo Vallecano, el Real Valladolid y el Girona. En este último equipo fue en el que se ganó su convocatoria a la Selección Colombia y el Mundial de Rusia, pero luego descendió a la segunda división del fútbol español. En la temporada pasada se quedó en ese club con el objetivo de ascender inmediatamente, pero no lo logró.

Mojica llega prestado por una temporada y a final de la misma el Atalanta deberá decidir si se queda con él o lo devuelve.

El lateral jugará Champions League con los italianos, torneo en el que llegaron a cuartos de final hace algunos meses en la que fue su primera participación en toda la historia. Así fue presentado Mojica como nuevo jugador del Atalanta:

EL TERCER CAFETERO 🇨🇴

⠀

Johan #Mojica è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bienvenido Johan! 👋🏾🤩@11johanmojica is a new #Atalanta player! Welcome Johan! 🖤💙

👉 https://t.co/6J3CZxG89W#WelcomeMojica #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qLIaQOLrIX

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 22, 2020