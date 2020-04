green

Con relación a la ayuda que el fútbol profesional, en cabeza de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, le pidió al Gobierno, Jesurún dijo que fue un asunto que se malinterpretó, pues el Ministerio del Deporte contestó que el fútbol no era prioridad para el Estado en este momento.

“El tema se tergiversó porque la Dimayor no pidió tratamiento especial, sino que la industria del fútbol tenga los mismos beneficios entregados a otras áreas; lo que queremos son créditos con el respaldo de Dimayor y si es el caso, el de la Federación”, indicó.

Por otra parte, apuntó que la Federación sí aceptó la rebaja salarial ofrecida por el portugués Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, y que fue algo que no se quiso ventilar.

“Él nos lo manifestó antes de irse a donde su familia y no lo quisimos hacer público, pero tocó decirlo. Y no es que no lo hayamos aceptado, sino que le dijimos que cuando regresara lo íbamos a arreglar”, señaló.

Finalmente, agregó que la Federación repartió 11.000 millones de pesos entre los clubes de primera y segunda división en su última asamblea, que se están buscando más recursos ante la Fifa y la Conmebol, que los campeonatos profesionales se retomarán en el país cuando pase la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus y haya autorización del Gobierno, y que con algunos patrocinadores de la Selección se han hecho ajustes de pago, pero que ninguno se quiere retirar.