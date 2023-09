El equipo capitalino protagonizó una trasferencia fallida en el fútbol colombiano. Jersson González, de Independiente Santa Fe, se ilusionó con ir a Europa, pero al final todo fue un intento de estafa.

El jugador bogotano tenía todo listo para salir al Estrasburgo, de Francia. Sin embargo, todo se trató de un personaje que se hizo pasar por director deportivo del club en mención. Al momento de intercambiar documentos, el cuadro ‘Cardenal’ se enteró que todo era falso y no coincidía con lo oficial.

Jersson González seguirá siendo futbolista del ‘Cardenal’, pero su buen nivel lo pone en la mira de equipos del exterior que podrían ficharlo a fin de año.

El futbolista bogotano se encuentra con la Selección Colombia Sub-23 y allí habló sobre su intento fallido al fútbol europeo. Confesó que la mente y las ganas de salir al exterior le jugaron una mala pasada.

“Son cosas que pasan, ya lo tengo en el pasado. Todos los días sale el sol, hay que seguir por eso y aprovechar esa gran bendición de ser convocado a la Selección Colombia y trabajar por eso”, dijo en diálogo con RCN Televisión.

Y agregó que la mente le afectó. “En ese momento me jugó en contra la mente, pero es de dejarlo atrás, trabajar la cabeza. He estado trabajando con mi coach, entonces debo estar fuerte y que no me derrumbe nada”.