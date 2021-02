El peleador manifestó su preferencia hacia el conjunto en el que milita el volante cucuteño con un trino y una foto en la que aparece con la camiseta del club.

Esta publicación fue replicada por el Everton con la siguiente frase de admiración y una imagen del luchador: “Cosas que no esperas ver”.

Así como Hardy declaró su fanatismo, otros de sus compañeros también tomaron partido hacia los demás elencos de la Liga Premier en un afiche promocional dirigido a sus seguidores de Inglaterra.

Baron Corbin salió con la camiseta del Manchester United; el suizo Cesaro, con la del Manchester City; el irlandés Sheamus, con la del Liverpool; Braun Strowman, con la del Leicester; Apollo Crews, con la del Chelsea; Matt Riddle, con la del Arsenal; Dolph Ziggler, con la del Aston Villa; y el ghanés Kofi Kingston, con la del West Ham.

Entre tanto, James Rodríguez se alista con su escuadra para el duelo de este domingo 14 de febrero en condición de local ante el Fulham, duelo programado para las 2:00 p.m., hora colombiana.

Acá, la declaración de la estrella de la WWE:

@jamesdrodriguez was the signing of the summer, of course I’m an @everton man. pic.twitter.com/NH3BwPsNFV

— #BrotherNero DELETED (@JEFFHARDYBRAND) February 12, 2021