Volvieron los dolores de cabeza para James Rodríguez en torno a su condición física. Luego del primer tiempo del partido contra el Manchester United del fin de semana pasado, el colombiano sintió molestias, pero prefirió continuar y logró marcar gol. De hecho, su técnico, Carlo Ancelotti, confirmó que el zurdo salió del camerino adolorido a afrontar la segunda parte.

Esos dolores, que empezaron el sábado, son los que ahora tienen a James entre algodones y como incertidumbre de cara el partido del Everton contra el Tottenham, correspondiente a los octavos de final de la FA Cup. Así lo confirmó este martes el entrenador italiano en rueda de prensa.

“Tendremos que esperar hasta el entrenamiento de la tarde para saber si James estará disponible. El sintió una molestia en la pantorrilla. Entrenará hoy y si sigue sintiendo molestias no jugará mañana, entrenaría el jueves, viernes y sábado y, si está bien, jugaría el domingo”, declaró Ancelotti en su encuentro ante los medios de comunicación.

Rodríguez estuvo lesionado durante tres semanas en el remate del año pasado y se perdió varios partido de su equipo. El colombiano pudo volver a las canchas el primero de enero y ha tenido un rendimiento sobresaliente con su equipo durante todo el 2021.

Sin embargo, ahora preocupa su evolución, sobre todo teniendo en cuenta que el ’10’ se ha lesionado muchas veces durante los últimos años y que, a pesar de que en la mayoría de oportunidades no parecen molestias graves, lo terminan sacando de una cantidad alta de partidos.

Ahora el Everton necesita más activo que nunca a James ya que se viene la parte decisiva de la temporada, en la que deberá ganar sí o sí varios encuentros para meterse en la pelea por el último cupo a la próxima Champions League, o en su defecto, clasificar a la Europa League como el quinto equipo en la tabla de posiciones de la Premier League.

A continuación, las declaraciones que entregó el técnico del Everton en torno a la lesión que padece James:

⏳ | The boss says James Rodriguez and Jordan Pickford will face late fitness checks ahead of our #EmiratesFACup tie against Tottenham.

The game comes too soon for Allan, while Joshua King is cup-tied.

Watch live: https://t.co/EeYvYKCgbO pic.twitter.com/aXB7N3QQg5

