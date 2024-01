Hecho que traería la calma al conjunto ‘canalla’, pese a lo que días atrás, Miguel Ángel Russo había comentado. “Conozco a los colombianos, no me conmueve nada. Sé como son las cosas. Hay que abrirse y saber lo que tiene que hacer cada uno. Hablé con él en su momento. Hoy no tengo sensaciones, tengo realidades. A mi no me altera. Si viene, hasta él (Jaminton Campaz) mismo sabe lo que tiene que hacer. Son tres partes: Gremio, Central y él. Y no es tan simple” , dijo el entrenador argentino en rueda de prensa el jueves.

¿Qué se conoce de la situación de Jaminton Campaz?

Las últimas semanas para Rosario Central han sido ajetreadas, luego de conocerse que Jaminton Campaz regresaría a Gremio, ya que produjo preocupación en el club ‘canalla’, pues en este 2024 afrontará importantes desafíos como la Copa Libertadores.

Sin embargo, en territorio brasileño han sido conscientes que la estadía del colombiano en el ‘Tricolor Gaúcho’ sería corta y en cuestión de días su futuro deportivo quedaría arreglado. “Pese a su destacada temporada en el fútbol argentino, el volante ofensivo no llegó a un acuerdo para quedarse en Rosario Central, pero eso no significa que se utilizará en Porto Alegre. De hecho, el futuro del colombiano está abierto y nuevos capítulos están por venir, incluida la posibilidad de una nueva salida” , manifestaron en ‘Globo Esporte’, en su momento.

(Lea también: Borja le ganó duelo a Campaz (que fue expulsado) en final ganada por River Plate)

Por el momento, lo que sí es una realidad es que Rosario Central jugará este viernes 19 de enero a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) contra Defensor Sporting, marcando así “la despedida de los ‘canallas’ por territorio uruguayo donde, hasta el momento, cosechó dos empates ante Liverpool (ganó por penales) y ante Colo Colo (cayó desde los 12 pasos)”, anunció ‘TyC’.

Quedará por esperar la decisión de Jaminton Campaz y si estará vestido con la camisa de Rosario Central en el 2024.

Pulzo complementa

El diario Olé incluyó al futbolista colombiano Jaminton Campaz en su 11 ideal de la Liga Argentina de 2023. A pesar de no pertenecer a uno de los grandes clubes del país, Campaz fue destacado por su papel fundamental en la conquista de la Copa de la Liga de 2024. El medio aclaró que la selección se basa en la perspectiva subjetiva de la redacción y que la elección se fundamenta en la afinidad más que en mediciones técnicas.

El periódico elogió al jugador nariñense como un “habilidoso colombiano de Central para encarar, gambetear y asistir”. Campaz anotó 10 goles, realizó 9 asistencias, se consolidó como titular, ganó el aprecio de la afición, fue convocado a la Selección Colombia y se destacó como el máximo regateador del mundo.

El resto del equipo ideal incluye a 2 uruguayos, un chileno y 7 argentinos, representando a diversos clubes de la liga. La elección generó comentarios sobre la subjetividad en este tipo de selecciones y la posibilidad de controversias y cuestionamientos.