Muchas veces los aficionados no entienden cómo trabajan los futbolistas, dado que muestran un buen nivel, se vuelven importantes en sus clubes, pero luego les gana la ambición y por eso terminan saliendo de las instituciones con malas referencias.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al jugador de 23 años Jaminton Campaz, quien la temporada pasada tuvo un gran rendimiento con Rosario Central de Argentina, fue elegido como el mejor extranjero en ese país, pero no arregló un nuevo contrato y por eso le tocará volver a Brasil.

Según publicó Gremio, actual titular del vínculo federativo, en un comunicado a través de las redes sociales, pese a que Rosario Central sí pagó por el 50 % de sus derechos para quedarse con el futbolista, al final no se llegó a un acuerdo para firmar un nuevo contrato y por eso el jugador regresó al equipo de Porto Alegre.

RETORNO 🇪🇪⚽️ Tem reforço para o meio-campo voltando! Após empréstimo ao futebol argentino, Campaz vestirá Tricolor novamente. Ele fará as avaliações rotineiras e ficará à disposição para os trabalhos da #PréTemporadaEsportesDaSorte a partir de amanhã. https://t.co/UtIK6rmbiO pic.twitter.com/TtHcWvHShw

De esta manera, Campaz debe presentarse lo más pronto posible en la sede deportiva del equipo para hacer los exámenes médicos y sumarse a la pretemporada, para luego ganarse un puesto en el 11 titular del técnico Renato Portaluppi.

De hecho, este fue un suceso muy criticado hasta por el cuerpo técnico del conjunto argentino, ya que Miguel Ángel Russo, entrenador de Rosario, había manifestado su molestia con respecto al jugador colombiano en el inicio de la pretemporada.

En declaraciones recogidas por el medio El Gráfico, Russo aseguró: “Ni idea cuando se suma. Si viene, bien, y si no viene… No se puede estar esperando. Tengo que dedicarme a los que tengo acá. No quiero ni hablar del tema”.