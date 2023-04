El exjugador del Deportes Tolima es una de las sensaciones del balompié argentino. Luego de su salida del Gremio, y de su vinculación a Rosario Central, se volvió a ver la mejor versión del atacante.

De la mano de Miguel Ángel Russo en ‘el canalla‘, Campaz está llamando la atención de los fanáticos colombianos, los cuales, ya lo están pidiendo para la selección Colombia.

Recientemente, Campaz habló para los micrófonos de Blog Deportivo de Blu Radio, y no solamente tocó el tema relacionado con su buen presente futbolístico, también habló de la Selección, y al hablar sobre la Tricolor, expresó que no volvió a ser tenido en cuenta por parte del cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, pero que, esto no lo hace perder la esperanza de algún día volver a defender la bandera colombiana.

Jaminton, expresó: Yo tengo el mismo número de celular. No me han llamado a la Selección Colombia, pero para eso se trabaja cada día. La última vez fue cuando jugamos en España contra Arabia Saudita”.

Quien actualmente acumula un total de dos asistencias y un gol en el fútbol de Argentina, cerró el tema con la siguiente declaración: “La relación es buena, cuando yo llegué aquí lo primero que me dijo fue que entendía mucho a los jugadores colombianos, que ya había trabajado con ellos y eso da felicidad”.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.