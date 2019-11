View this post on Instagram

“ Solo un lindo comentario de esta foto de “ el Reality “ Así cómo juega tiene su corazón ❤️ , gracias por tomarme la foto 🇵🇷 y 🇨🇴 #jamesrodriguez #james #colombia #bogota #cartagena #medellin #danielaospina #danielaospinafans #instagram #instagood #barranquilla #carpaccio #carpacciobalharbour #futbol #revistahola #vamoscolombia #futbolcolombiano #futbolcolombia #repost #soccer #fpc #futbolistas #santamarta #cartagena #calicolombia #salomerodriguez #miami #salomerodriguezospina #shannondelima #donbalon #realmadrid